Roman kökenli CHP'li Purçu'dan 'çingene' tepkisi

Türkiye’nin ilk Roman kökenli milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türk Dil Kurumu’nun web sitesinde erişilebilir halde yer alan sözlüklerde 'Roman' sözcüğünün anlamının ayrımcı, aşağılayıcı ve yanlış şekilde yer almasına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi veren Purçu, TDK’nın sözlüklerdeki yanlış ve yargılayıcı ifadeleri kaldırması ve bu ayrımcı zihniyetin sona ermesi için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Purçu, Türkiye’de hâlâ, Roman kökenli vatandaşlara yönelik yaygın ve köklü önyargının devam ettiğini, Romanların çoğu zaman “çingene” olarak tanımlandığını, 'çingene' sözüne ise olumsuz anlamlar yüklendiğini belirtti. Purçu’nun dikkat çektiği TDK sözlüklerinde ‘roman’ araması yapıldığında, ‘çingene’ karşılığı çıkıyor. ‘Çingene’ diye aratıldığına ise “Genellikle argo konuşan, falcılık yapan, yaban otları satan, kimi kez de çalgıcılık yapan, seyrek görülen bir tip” açıklaması yapılıyor.

“Önce bakış açımızı değiştirmeliyiz”

Purçu, Romanlara yönelik ayrımcı politikanın, devletin ideolojik aygıtları aracılığıyla sürdürüldüğünü belirtti. Tüm dünyada “Roman” tanımının benimsendiğini belirten CHP Milletvekili Özcan Purçu, “önyargıları yıkmak, Romanları ötekileştirmekten vazgeçmek, yaşanan sorunları sonlandırmak için önce bakış açımızı değiştirmemiz gerek. Türk Dil Kurumu’nun web sayfasında hala erişilebilir halde Romana çingene, çingene sözcüğüne ise kötü kılıklı, seyrek görülen tip gibi açıklamalarla yer verilmesi kabul edilemez” dedi.

CHP’li Özcan Purçu şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün Türk Dil Kurumu’nda Başbakan’ın önerisiyle Cumhurbaşkanı’nca tayin edilen kurum başkanı ve 40 asıl üye Bilim Kurulu’nu oluşturuyor. Kurumun bilimsel çalışmaları bu kurul tarafından plânlandığı gibi yönetim işlerini üstlenen Yürütme Kurulu ile bilimsel çalışmaları yürüten kol ve komisyonların üyeleri de bu kurul tarafından seçiliyor. Atatürk’ün kurduğu bir kurumda, bu çağda hâlâ ayrımcı ifadelerin yer aldığı sözlükler erişilebilir durumda… Devletin saygın bir kurumunda, bilim insanlarından oluşan kurul ve sözlükleri hazırlayan ekibin tepkilerimize ses vermesini ve yanlışların düzeltilmesini istiyoruz.”

“Romanlara yönelik önyargıları yeniden üreten, ayrımcı ve ırkçı bu tanımlamaların acilen kaldırılması ile ilgili bir plan var mıdır?” diyen Purçu soru önergesinde, devletin resmi kurumları aracılığı ile ayrımcılık suçunu işlenmesi ile ilgili olarak bu suça taraf olanlar hakkında bir idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını da sordu.