Roman çocuklar TBMM'yi gezdi

Torunlar Ankara'da Buluşuyor Projesi kapsamında Samsun ve Çanakkale'nin dezavantajlı mahallelerinden Ankara'ya gelen çocuklar TBMM'yi ziyaret etti.

80 kişilik öğrenci grubu, Anıtkabir ve TBMM gezisinin ardından CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Özcan Purçu’yu ziyaret etti.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’ün öğrenciler, okul müdürleri ve projeyi yürüten öğretmenlerle bir araya geldiği toplantıda, Samsun ve Çanakkale’den gelen öğrenciler Milletvekillerini soru yağmuruna tuttu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, ilk kez TBMM’yi ziyaret eden Roman çocukları ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Türkiye'yi ileri medeniyetler seviyesine genç neslin taşıyacağını belirten Milletvekili Purçu şunları ifade etti: "Yılmak yok, derslerinize çok çalışıp ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine sizler taşıyacaksınız. Ailenizin hiçbir mal varlığı olmayabilir, işsiz olabilir, koşullarınız zor olabilir ama siz hayatınıza bir hedef koyarsanız o hedefinize içinizdeki güçle ulaşabilirsiniz. Önünüze ne kadar engel çıkarsa çıksın hedeflerinizden hiç şaşmayın. Ben de yoksul bir ailenin çocuğuydum. Evimiz dahi yoktu, çadırda gözlerimi dünyaya açtım, hayatım boyunca da hedeflerim doğrultusunda çok çalıştım. Sizin de aynı başarıyı gösterebileceğinizden eminim. Ailelerinizin hiçbir malvarlığı olmayabilir ama siz hayatınıza bir hedef koyarsanız o hedefinize içinizdeki güçle ulaşabilirsiniz.

Siz çocuklar bizim umudumuzsunuz, Türkiye’nin geleceğisiniz. Biz Milletvekili olduk sizlere sesleniyoruz, sizler de gelecekte milletvekili olacak ve sizi ziyarete gelen çocuklara sesleneceksiniz. Öğretmenlerinizin öncülüğünde eğitimlerinizi tamamlayacaksınız ve ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda ülkemizi başarıdan başarıya sürükleyeceksiniz.”

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek; “Sizler geleceğimizin, Cumhuriyetimizin garantisisiniz. Tarihten almış olduğunuz güçle geleceğe ışık tutan çocuklarımızsınız. Ülkemizin kalkınması sizlerin çalışkanlığı ve üretkenliğiyle olacaktır.” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ise “Sizleri görmekten mutluluk duyuyorum. Önce Çanakkale’de sonra da Samsun’da bir araya geldiniz. Anlamlı bir projeye imza atıyorsunuz. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi açısından Samsun ve Çanakkale iki önemli il… Projeye emek veren okullarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum.” dedi.

Rol modelleri olan Roman Milletvekili Özcan Purçu’dan hayat hikayesini anlatmasını isteyen çocuklar, farklı taleplerini dile getirdi. Milletvekillerine “Solotürk gösterileri daha çok olsun. Yeni neslin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitim sistemi hakkında neler söyleyeceksiniz? Meclis’te nasıl işler yapıyorsunuz? Mesleğinizden memnun musunuz? Oyun parklarının sayısını artırabilir misiniz? gibi sorular yönelten öğrenciler, toplantının ardından okulları adına hediyelerini takdim etti. Okul müdür ve öğretmenleri ise CHP Milletvekillerine TBMM’de kendilerini ağırladıkları için teşekkürlerini sundu