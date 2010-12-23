-ROMA'DAKİ PATLAMALARA SAVCILIK SORUŞTURMASI ROMA (A.A) - 23.12.2010 - Roma'da İsviçre Büyükelçiliği ve Şili Büyükelçiliğini hedef alan bombalı eylemlerin ardından cumhuriyet başsavcılığının terörizm kuşkusuyla soruşturma başlattığı açıklandı. İki patlamanın ardından ihtiyaten Roma'daki tüm büyükelçilikler ve çevresinde bomba araması yapılmaya başlandığı belirtildi. Özellikle İsviçre Büyükelçiliğini hedef alan eylemin ardında, radikal çevrecilikleriyle dikkati çeken anarşist bir grubun bulunma ihtimalinin güçlü olduğu ileri sürüldü. Gün içerisinde Roma'da farklı mekanlara ilişkin bomba ihbarlarının yapılması da dikkati çekti. İtalya'daki terör uzmanları, 5 Ekimde Roma'daki İsviçre Büyükelçiliği'nin önünde, içinde patlayıcı madde bulunan bir paketin anarşist bir grup tarafından bırakılmış olduğunu belirterek, bombalı eylemin de aynı grubun işi olabileceğini iddia etti. Paketin üzerinde, nisan ayında Zürih yakınlarında çok uluslu bir şirkete saldırı hazırlığı yapma suçlamasıyla tutuklanmış olan üç çevreci anarşistin serbest bırakılmasını talep eden, "Costa, Silvia ve Billy'ye özgürlük" yazısının yer aldığını hatırlatan terör uzmanları, kasım ayında Atina'daki İsviçre Büyükelçiliğinin de benzer bir eyleme sahne olduğuna işaret ettiler. Emniyet kaynakları, Şili Büyükelçiliğinde patlayan bombanın İsviçre Büyükelçiliğini hedef alan bombayla büyük bir benzerlik taşıdığını ifade ederek, "Her iki bomba da videokaset büyüklüğündeki birer sarı zarfa yerleştirilmiş durumdaydı" değerlendirmesini yaptılar. Roma Büyükşehir Belediye Başkanı Gianni Alemanno, patlamalar sonrasında yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliklerini hedef alan bir terör dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu tek bir suikast eyleminden daha vahim bir olgudur. Ancak bu eylemleri, gün içinde yapılan ve asılsız çıkan diğer bomba ihbarlarıyla karıştırmamamız gerekiyor" diye konuştu. Ukrayna'nın Roma Büyükelçiliğinde bulunan şüpheli pakette ise tehlikeli bir madde tespit edilmemişti.