-Roma'da Türk filmleri festivali ROMA (A.A) - 22.09.2011 - Bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleştirilmesi düşünülen Roma Film Festivali'nin açılışı ''Av Mevsimi'' filmiyle yapıldı. İtalya'nın başkenti Roma'daki Borghese Parkı içerisinde yer alan ''Casa del Cinema''da gerçekleştirilen Roma Türk Film Festivali, ''Av Mevsimi'' filminin gösterimi ve öncesinde düzenlenen törenle başladı. İtalya'da yaşayan Türk yönetmen ve festivalin onursal başkanı Ferzan Özpetek, festivale gösterilen ilginin yoğun olduğunu belirterek, "İtalyanlar sürekli arıyorlar, mesaj atıyorlar, soruyorlar. Çok güzel bir duygu" dedi. Festivalin sonucunu ilerleyen yıllarda alabileceklerini ifade eden Özpetek, gelecek yıllarda daha büyük bir sinemaya geçiş olabileceğini, olayı büyütmek istediklerini kaydetti. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz da İtalya'daki sinemaseverlerle bağlarının kopuk olduğunu dile getirerek, "Burada bizim filmlerimiz Almanya, Hollanda, Fransa gibi aynı zamanda vizyona girmiyor o nedenle çok sevindirici. Çünkü; burada yaşayan Türk nüfusu, diğer Avrupa ülkelerindeki gibi yoğun olmuyor" diye konuştu. Filmlerin gösterilmesi için böyle imkanların çok güzel olduğunu söyleyen Yılmaz, festival kapsamında bugün gösterilen ''Hokkabaz'' filminin de çok güzel reaksiyon aldığını sözlerine ekledi. İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Mehmet Günsür de festivali ''harika'' şeklinde nitelendirerek, "Ben, sürekli Türkiye'den Roma'ya DVD taşımaktan yoruldum. O yüzden buradaki insanlar sinemaya gidip bu filmleri seyretsinler. Ödül alan filmler dışında buraya pek çok Türk film gelmiyor. Bu güzel bir fırsat" dedi. Festivalin açılış filmi olan ''Av Mevsimi''nin yönetmeni Yavuz Turgul, festival onur ödülüne layık görüldü. Ödülü, yönetmen Turgul adına kızı Nisan Turgul aldı. Sunuculuğunu Fadik Sevin Atasoy'un üstlendiği açılış töreni, TRT Türk tarafından canlı yayınlandı. Roma Türk Film Festivali, 25 Eylül Pazar gününe kadar 30'a yakın Türk yönetmenin filmi, İtalyan sinemaseverlerle buluşacak.