Roma'da tarihi yerlerde yeme içme yasağı!

Venedik, Floransa ve Bologna'nın ardından Roma'ya da yeme-içme yasağı getirildi. Yeni uygulamaya göre, tarihi mekanlara yakın yerlerde birşeyler atıştırmanın cezası 646 dolara kadar çıkıyor. Romalılar yeni uygulamadan şaşkın.

Roma sokaklarında tarihi mekanlara yakın yerlerde yemek- içmek yasaklandı. Yeni uygulama dün yürürlüğe girdi. Amacın tarihi yerleri korumak olduğu belirtildi.

Uygulamaya riayet etmeyene de ceza getirildi.

Örneğin Colosseum'u ziyaret ederken ağza atılmış bir lokmanın cezası 32 dolardan başlıyor, 646 dolara kadar çıkıyor.

Tarihi bölgelerde kamp kurmak, konaklamak da Roma Kent Konseyi'nin getirdiği yasaklardan... Halk şaşkın...

Roma'ya getirilen bu yasak, aslında İtalya'nın tanıdık olduğu bir uygulama. Zira Venedik, Floransa ve Bologna'da da aynı yasak bir süredir yürürlükte. (cnnturk.com)