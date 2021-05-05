Roma'yla anlaşan Mourinho'nun sözleşme detayları belli oldu; maaş farkını Tottenham ödeyecek

Jose Mourinho, Tottenham tarafından kovulduktan sadece 15 gün sonra yeni bir maceraya yelken açtı. Portekizli teknik adam, gelecek sezondan itibaren Roma'nın menajeri olacak olmasına rağmen eski kulübünden büyük bir gelir sağlayacak.

Tottenham'dan yılda 15 milyon Sterlin kazanan Mourinho, İtalyan kulübüyle 3 yıllık sözleşmenin altına imza attı.

Tazminat maddesi

Londra kulübü, 58 yaşındaki çalıştırıcının tazminat maddesi olarak 'daha düşük ücretle başka bir görev üstlenirse' maaş farkını ödemeyi kabul etti.

Böylelikle Mourinho bu İtalya'da göreve başladığında Roma'dan 5, Tottenham'dan ise 10 milyon sterlin kazanacak. Spurs, Mourinho'nun Roma ile anlaşmasıyla teknik adama taahhüt ettiği 15 milyon sterlin'den 5 milyon Sterlin tasarruf etmiş oldu.