Roma yetkilileri Marcao için özel uçakla İstanbul'a geldi

Galatasaray ve Serie A devi Roma arasında Marcao transferi için görüşmeler sürüyor. İtalyan ekibinin yetkilileri, Brezilyalı futbolcu için özel uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız savunmacıya 12 milyon Euro'luk paket sunulduğu belirtilirken teklifin reddedildiği belirtildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken son günlerin gündemden düşmeyen ismi Marcao oldu. Hafta başında Brezilyalı stoperin transferini bitirmek isteyen Roma'da yetkililer İstanbul'a geldi.



Hürriyet'in haberine göre; özel uçak kiralayarak İstanbul'a gelen yöneticilerin sarı kırmızılılarla kıran kırana bir pazarlığa oturduğu öne sürüldü.

Galatasaray 15 milyon Euro istiyor

Roma heyetinin bu görüşmede sunduğu ilk teklif 10 milyon euro net, bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euroluk bir paket oldu. Ancak Galatasaray bu teklife rakamı düşük bularak olumsuz yanıt verdi.

Sarı-kırmızılılar ise başarı odaklı, uzun vadeye yayılan bu maddeleri çıkarıp Marcao için direkt 15 milyon euro talep etti.

İki kulüp arasında önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede bu transferin netlik kazanması bekleniyor.