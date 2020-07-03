Roma, Vida için Beşiktaş'tan yanıt bekliyor

İtalya Serie A takımlarından AS Roma'nın, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'ya talip olduğu iddia edildi. Çizme temsilcisinin gözden çıkaracağı bonservis bedelinin ise 7 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

Beşiktaş’la sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Vida için Roma’nın, harekete geçtiği ulaşıldı. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Çizme ekibinin, transfer listesine Hırvat stoperi de dahil ettiği ve menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.



Beşiktaş'ın senelik 3.4 milyon Euro’luk maaşıyla en çok kazanan isimlerinin başında gelen Vida’nın bu ücretini karşılaşmakta oldukça zorlanan Beşiktaş Yönetimi’nin, teklifin resmi olarak önlerine gelmesi durumunda sıkıntı çıkarmadan ‘Evet’ diyeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.