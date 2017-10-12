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Spor

Roma Sportif Direktörü Monchi: Cengiz’e büyük yatırım yaptık, neden Galatasaray’a gönderelim?

Galatasaray'ın, 20 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak istediği iddia edilmişti

12 Ekim 2017 14:49

Sezon başında Başakşehir’den Roma’ya 15 milyon Euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder’in Galatasaray’a transfer olacağı iddialarına karşın Roma Sportif Direktörü Monchi, “Cengiz’e büyük yatırım yaptık, neden Galatasaray’a gönderelim?” açıklamasını yaptı.

Roma’da henüz 3 maçta forma giyen ve Serie A’da yeteri kadar forma giymemesi nedeniyle spekülasyonların öznesi haline gelen Ünder için Monchi, “Cengiz için Galatasaray’dan herhangi bir teklif almadık. Galatasaray’ın Cengiz için bir ilgisi yok. Bu konuyu konuşmaya bile gerek yok. Cengiz’i 15 milyon Euro’ya aldık ve büyük bir yatırım yaptık. Neden gönderelim?” diye konuştu.

Sporx’te yer alan habere göre 20 yaşındaki mili futbolcunun performansından Roma kulübü olarak memnun olduklarını ifade eden Monchi, “Kendisi yakın bir zamanda ilk 11’de forma giyecek. Çok çalışıyor ve ondan çok memnunuz” dedi.

Türkiye ve İtalyan basınında Galatasaray'ın, Cengiz Ünder’i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı ileri sürülmüştü.

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