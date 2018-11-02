Roma Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder'in satılmayacağını açıkladı

Milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon ortaya koyduğu futbolla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünder'in liglere verilecek arada transfer olacağı iddilarına son noktayı Roma Sportif Direktörü Monchi koydu. Monchi, astronomik bir teklif gelse bile oyuncunun satılmayacağını belirtti.

Roma Sportif Direktörü, İtalyan basınına yaptığı açıklamada “Takımın Cengiz’e ihtiyacı var. Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz. Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Roma’da kalacak" dedi.

Genç oyuncu, İtalya Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği iyi performanslarla devre arası transfer döneminin şimdiden gözde ismi oldu. Dış basına göre Ünder, Arsenal, Barcelona, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerin transfer listesine girdi