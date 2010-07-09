T24 LogoT24 Logo
Dünya

Roma paraları gün yüzüne çıktı

İngiltere'de bir hazine avcısı Roma'ya ait en büyük para yığınını buldu.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiltere'de bir hazine avcısı Roma'ya ait en büyük para yığınını buldu.

Dave Crisp, metal dedktörüyle çıktığı yolculuğunu mutlu sonla tamamladı. Crisp, İngiltere'de gelmiş geçmiş en büyük Roma paraları yığınını buldu.

52 bin bozuk paradan oluşan hazine, milattan sonra 3.yüzyıldan kalma. Paralar yaklaşık bir metre derinlikte büyük bir kavanoza gömülü halde bulundu.

Hazinenin nisan ayının sonunda bulundu ve o zamandan beri British Museum tarafından inceleme altında. Uzmanlar bulunan bu hazinenin saklanma amacının daha sonra kullanım olmaktan çok bir çeşit dini ritüel olabileceğinin altını çiziyor. Hazinenin değeri ise o zamanın parasıyla Romalı bir askerin 4 yıllık maaşına bedel.

Bulunan parçalardan birkaçının Ağustos ayı ortasına doğru British Museum'da sergilenmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24