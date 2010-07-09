Roma paraları gün yüzüne çıktı

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Dave Crisp, metal dedktörüyle çıktığı yolculuğunu mutlu sonla tamamladı. Crisp, İngiltere'de gelmiş geçmiş en büyük Roma paraları yığınını buldu.

52 bin bozuk paradan oluşan hazine, milattan sonra 3.yüzyıldan kalma. Paralar yaklaşık bir metre derinlikte büyük bir kavanoza gömülü halde bulundu.

Hazinenin nisan ayının sonunda bulundu ve o zamandan beri British Museum tarafından inceleme altında. Uzmanlar bulunan bu hazinenin saklanma amacının daha sonra kullanım olmaktan çok bir çeşit dini ritüel olabileceğinin altını çiziyor. Hazinenin değeri ise o zamanın parasıyla Romalı bir askerin 4 yıllık maaşına bedel.

Bulunan parçalardan birkaçının Ağustos ayı ortasına doğru British Museum'da sergilenmesi bekleniyor.

