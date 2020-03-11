Roma'nın İspanya'ya gidişine izin verilmedi

Cengiz Ünder'in de formasını giydiği AS Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı.



Avrupa'da hızla yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti.



Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.

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