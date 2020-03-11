T24 LogoT24 Logo
Spor

Roma'nın İspanya'ya gidişine izin verilmedi

11 Mart 2020 15:44

Cengiz Ünder'in de formasını giydiği AS Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı.

Avrupa'da hızla yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti.

Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.

TIKLAYIN - UEFA'da Koronavirüs krizi; Getafe, İtalya'daki maça çıkmayacak

ETİKETLER

RomaSevillaUEFA Avrupa LigiKoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24