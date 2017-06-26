Roma mezarlarının tahrip edilmesine tepki: Defineciler tedavi görmeli

Antalya Korkuteli'de define avcıları Roma dönemine ait kaya mezarlarını tahrip etti. Mezar anıtı kabartmalarını ağır inşaat malzemeleriyle kıran define avcıları, tepenin etrafında 6 metreyi bulan çukurlar açtı. Yaşanan tahribatlarla ilgili olarak "define avcılarının tedavi görmesi gerektiğini" söyleyen Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram "Aklın ve mantığın almayacağı yöntemlere başvuruyorlar" dedi.

Korkuteli ilçesinde Likya etkili Roma dönemine ait kaya mezarlarının yer aldığı tepede, M.S. 1 ve 3'üncü yüzyılları arasında mezar anıtı kabartmalarında define avcılarının tahribatları sıkça rastlanıyor. Bazı tarihi eserleri kazma ve küreklerle kıran hazine avcıları, ulaşılması güç olanları da 'hilti'lerle delik deşik etti. Bazı eserlere de silahla ateş edildiği görüldü.

Tepede incelemelerde bulunan Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, gördükleri karşısında tepki gösterdi. Definecilerin altın arama maceralarında boşluğa kürek sallayarak olmayacak hayaller peşinde birçok yapıyı tahrip ettiğini dile getiren Karabayram, definecilerin tamamının kronik hasta olduğunu söyledi. Definecilerin altın bulma arzusunun, kumar oynayanların kazanma arzusuyla aynı olduğunu aktaran Karabayram, şöyle dedi:

'Definecilerin tedavi görmesi gerekiyor'

“Definecilerin ailelerine sesleniyorum. Bu kaçak define avcılığını eşiniz ya da oğlunuz yapıyorsa bu konuda tedavi görmesi gerekiyor. Onu tedaviye ikna edin. Her sabah uyandığında bir gün sonra altın bulacakmış hissine kapılıyor. Her gün aynı şeyi yaşıyor. Bununla ilgili Türkiye'deki psikologlar define avcılarının tedavi edilmesi için panel ve sempozyumlar düzenlemeli. Birçok kişi bu süreçte ailesini kaybediyor. Aile bütünlüğü bozuluyor."

"Hazine avcıları bilimsel sempozyumları kaçırmıyor"

Cemil Karabayram, define avcılarının kazı başkanlarının düzenlediği panel ve sempozyumları kaçırmadıklarını söyledi. Bu kişilerin panellere katılma nedeninin bilimsel bilgi elde etmek olmadığını dile getiren Karabayram, katılış amaçlarının panelde verileri ve bölgeleri öğrenerek daha rahat kazı yapmak olduğunu kaydetti.

Horozla define aramışlar

Van Kalesi'nde çalışmaları incelediği esnada yaşadığı bir olayı anlatan Karabayram, “Kaleye gittiğimde bir horozun açık sahada koştuğunu gördüm. Horozun boynunda muska gördüm. Vatandaşa ne yaptıklarını sordum. Horozu okuttuklarını, böylece horozun altının yerini göstereceğini anlattılar. Hem güldüm, hem üzüldüm. Aklın ve mantığın almayacağı yöntemlere başvuruyorlar" dedi. (DHA)