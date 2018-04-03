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Kültür-Sanat

Roma mezarından 2 bin yıllık kaplumbağa kabuğu çıktı

Bulgaristan'ın Filibe şehrinde 2. yüzyıl Roma dönemine ait 3 mezar odası bulundu

03 Nisan 2018 12:26

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında antik dönemlere ait kalıntılara rastlandı. Filibe Tıp Fakültesi yakınında başlatılan arkeolojik kazılarda “Antik Filipoppolis” şehrinin Batı mezarlığında 2. yüzyıl Roma dönemine ait 3 mezar odası bulundu. İnsan kemiklerinin çıktığı mezardan bir de çok iyi korunmuş kaplumbağa kabuğu bulundu

Her biri tek bölümlü ve 1 m genişliğinde 2 m uzunluğundaki mezar odalarının tuğladan yapıldığı, üzerinin ise taşlarla kapatıldığı belirlendi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre arkeologlar tarafından titizlikle açılan 3 mezar odasından ikisine hiç dokunulmadığı, birinin ise yüzyıllar önce üzerindeki taşlar alınarak soyulduğu tespit edildi. Filibe Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nün koordinesinde 6 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen kazı çalışmalarında mezarlarda 3’ten fazla insana ait kemikler bulundu. Kemiklerin orta yaşlı insanlara ait olduğu belirlendi. Mezarlardan birinde insan kafatasının hizasında çok iyi korunmuş 15x20 cm ebatlarında kaplumbağa kabuğu bulundu. Arkeologlar insanlardan birinin kaplumbağa ile gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Arkeolog Murat Sav şunları dedi:

“Şarap tanrısı Hermes’in maiyetindeki Pan, bahar ve eğlenceyi de temsil eder. Bilge oluşu yönüyle kaplumbağa da sembollerindendir. Ayrıca tanrı Apollon, kaplumbağa kılığına girerek, Dryope adlı bir periyi baştan çıkarmıştır. Tanrı Hermes’in de sembolleri arasında kaplumbağa vardır. O, çobanların, tüccarların tanrısıdır. Balkanlar’da Dionysos, Hermes gibi tanrılara çok tapınılırdı. Pan’ın da bu coğrafyadaki yeri ayrıdır. Mezarlarda çok sık karşılaşılmayan bu sembolle ölen kişinin inancı arasında bağ kurulabilir.”

Öte yandan, Diyarbakır’daki Kavuşan Höyük’te 2016 yılında yapılan kazılarda 21 kaplumbağa ile gömülmüş bir Asur mezarı bulunmuştu.

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