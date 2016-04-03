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Spor

Roma derbide Lazio'ya acımadı: 1-4

Başkent derbisinde Roma, ezeli rakibi Lazio'yu farklı geçti

03 Nisan 2016 22:23

Serie A'nın 31. haftası başkent derbisine sahne oldu. "Derby della Capitale"de gülen taraf, ezeli rakibi Lazio'yu deplasmanda 4-1 mağlup eden Roma oldu.

Derbide gol perdesini 15. dakikada Stephan El Shaarawy açtı. Ara transfer döneminde Milan'dan kiralanan 23 yaşındaki oyuncu, Roma'daki 6. golüne imza attı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk ekip, ikinci devrede adeta şov yaptı. Dzeko'nun 64. dakikadaki golüne 75. dakikada Parolo'yla cevap veren Lazio, daha sonra rakibinin Florenzi ve Perrotti'yle bulduğu gollere engel olamadı.

Eurosport'taki habere göre, ev sahibi ekipte Wesley Hoedt uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla son 10 maçta 9. galibiyetini elde eden Roma, puanını 63'e yükseltti ve haftayı puansız kapatanNapoli'yle puan farkını 4'e indirdi. Son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Lazio ise 42 puanla 8. sırada bulunuyor.

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