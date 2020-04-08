Roma'da satış listesinin ilk sırasında Cengiz Ünder var

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yol açtığı ekonomik krizden çıkmanın yolunu buldu. Başkent ekibi Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin başına koydu.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Koronavirüs pandemisi, Avrupa'da özellikle İtalya'yı derinden sarstı. Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor.



Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor. Roma da bu kulüplerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği sarı-kırmızılı ekip flaş bir karar aldı.



Calciomercato'nun haberine göre, Koronavirüs'ten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz Ünder yazıldı. Calciomercato adlı internet sitesi haberi, 'Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder' olarak servis etti.

İngiltere ve Almanya'dan takip ediliyor

Daha önce İtalyan basınında bazı Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin Cengiz'i yakın takibe aldığı hatta temaslara başladığı ifade edilmişti. Roma'nın bu kararının ardından milli yıldızın İtalya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor