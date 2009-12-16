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Ekonomi

Rolls Royce'un yen modeli Ankara'ya geliyor

İngiliz lüks otomobil firması Rolls-Royce'un yeni çıkacak Ghost (Hayalet) modeli, tüm dünyayla birlikte Ocak ayında Ankara'da satışa sunulacak.

16 Aralık 2009 02:00

T24- İngiliz lüks otomobil firması Rolls-Royce'un yeni çıkacak Ghost (Hayalet) modeli, tüm dünyayla birlikte Ocak ayında Ankara'da satışa sunulacak.
     Rolls-Royce Ghost modelini Ankara'ya getirecek olan Alkan Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şenyürek, sınırlı sayıda çıkan ilk partiden, birini kendileri için ayırdıklarını söyledi.
     Şenyürek fiyatı 650 bin Avro olan otomobilin, ilave ücretlerle birlikte 800 bin Avro (yaklaşık 1 milyon 765 bin lira) değere ulaştığını söyledi. Şenyürek, ''Ghost için şimdiden 3 alıcı çıktı, sayının 10'nu aşacağını tahmin ediyoruz'' dedi.
     Ghost'u Ankara'ya getireceklerini söylediklerinde pek çok kişinin kendilerine ''Ghost'u Ankara'da satamazsınız'' dediğini kaydeden Şenyürek, Ankara'nın önemli bir araç pazarı haline geldiğini belirtti ve şöyle devam etti:
     ''Ankara artık lüks araba segmentinin önemli bir oyuncusu oldu. Bu aracın Ankara'da trafiğe çıkması, bir devrim olacak. Yıllarca 'lüks araç memur kenti Ankara'da gitmez' diyenlere en güzel cevabı verecek. İstanbul'un bu konudaki egemenliğini yıkıyoruz. Bu aracın ardından yine dünyanın sayılı modellerini başkente getireceğiz.''

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