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Dünya

Rolling Stones'tan Trump'a: Şarkılarımızı kullanmayı bırak

"The Rolling Stones, hiçbir zaman Trump kampanyasına parçalarının kullanılması hakkını vermemiş ve kendilerinden şarkıları kullanmayı bir an önce bırakmaları istenmiştir."

06 Mayıs 2016 00:58

Dünyanın önde gelen rock and roll gruplarından Rolling Stones Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump'tan seçim kampanyası sırasında parçalarını çalmayı bırakmasını istedi.

Grup, bir açıklama yayımlayarak, ABD başkan adaylarının grubun müziğini kullanma hakkı bulunmadığını belirtti:

"The Rolling Stones, hiçbir zaman Trump kampanyasına parçalarının kullanılması hakkını vermemiş ve kendilerinden şarkıları kullanmayı bir an önce bırakmaları istenmiştir."

Trump ise aylardır grubun şarkılarını miting ve toplantılarında kullanıyor.

Grubun 1969 yılında popüler olan You Can't Always Get What You Want (Her Zaman İstediğini Alamazsın) adlı parçası Trump kampanyasının özellikle kullandığı bir parça.

Rolling Stones üyeleri, Trump kampanyasını protesto edip parçalarının kullanılmamasını isteyen ilk müzisyenler değiller.

Şubat ayında, Adele de bir açıklama yayımlayarak Trump ile arasına mesafe koymuş ve parçalarının kullanılmamasını istemişti.

Sanatçı, müziğinin herhangi bir siyasi propaganda kampanyasında kullanılmasına yönelik izin vermediğini belirtmişti.

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