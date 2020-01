Rolling Stones, sahnelerdeki 50. yılını Londra'daki konserinde kutladı

Britanyalı efsane rock topluluğu Rolling Stones, 50’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında vereceği beş konserin ilki için önceki akşam Londra’da sahneye çıktı. 2007’deki A Bigger Band turnesinden sonra ilk kez sahneye çıkan topluluk, O2 Arena’da 20 bini aşkın dinleyiciye ulaştı.

Rolling Stones, It’s All Over Now, Start Me Up, Wild Horses ve It’s Only Rock and Roll gibi sevilen 23 şarkısını seslendirdi. Konser, Iggy Pop, Johnny Depp ve Elton John gibi sanatçıların Rolling Stones’a övgü düzdükleri videonun gösterilmesiyle başladı.

Marry J. Blige ve gitarist Jeff Bleck de sahnede topluluğa eşlik etti. Rolling Stones’un eski üyeleri Bill Wyman ve Mick Taylor da uzun bir aradan sonra grupla birlikte sahneye çıktı. Grup, ilham kaynakları olarak ise Muddy Waters, Bob Dylan ve Johnny Cash gibi isimlerin yer aldığı bir video gösterdi.



Bilet fiyatları tepki çekmişti



Rolling Stones’un 95 sterlin (yaklaşık 275 tl) ile 950 sterlin (yaklaşık 2 bin 750 tl) arasında değişen bilet fiyatları tepki çekmişti. Performansı ile eleştirmenlerin de beğenisini kazanan Mick Jagger, bilet fiyatlarını da ti’ye aldı. Salonun arka taraflarına doğru “Ucuz koltuklarda oturanlar ne âlemde? Gerçi oraları da ucuz değil. Asıl sorun da bu” dedi.

Konser ve grubun sahne hâkimiyeti eleştirmenlerin de övgüsünü kazandı. Daily Telegraph’tan Neil McCormick, “Keith Richards rock’ın en güzel tarafının her akşam başka bir topluluğun dünyanın en iyi grubu olmasına imkân sağlaması olduğunu söylemişti. Dün akşam, O2 Arena’da Rolling Stones, kendi icat ettikleri bu unvanda hak iddia etmek için sahnedeydi” yazdı.

Rolling Stones, yaşlarının bir hayli ilerlemesiyle de sahneden dalga geçti. Keith Richards, “Sizi görmek çok güzel” dedikten sonra sözlerini “Hâlâ görebilmek çok güzel” diye sürdürdü.