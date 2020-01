Rolling Stones, ABD Başkanı adayı Trump'ı şarkılarını kullanmaktan men etti

Adele ve Aerosmith’in ardından Rolling Stones, ABD Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ı seçim kampanyalarında kendi şarkılarını kullanmaktan men etti.

Rock müziğin efsanevi gruplarından Rolling Stones, Trump'ın 'You Can't Always Get What You Want' isimli parçalarını kullanmalarından rahatsız olurken, yayınladığı mesajda Donald Trump'ı şarkılarını kullanmaktan men ettiklerini açıkladı.

Donald Trump, rakipleri Ted Cruz ve John Kasich’in aday adaylığından çekilmesinin ardından Kasım 2016’da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olmuştu.