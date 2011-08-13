T24 - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski dışişleri bakanı Nikos Rolandis, Rum yönetimini Akdeniz'de petrol arama kararı konusunda uyardı. Nikos Rolandis, "Türkiye, dediğini yapar" dedi.







Alithia gazetesine göre Rolandis, Rum yönetiminin sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi'' (MEB) içerisinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını değerlendirdi.





Petrolde Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu vurgulayan ve Rum yönetimine, Türkiye'nin müdahalesini önlemek için Kıbrıslı Türklerle bu konuda uyuşmayı öneren Rolandis, Türkiye'nin uyarılarını ''kabadayılık'' olarak nitelemenin siyasi hata olduğunu söyledi.



Rolandis, "Türkiye'nin şimdiki başbakanı Erdoğan çok kararlı bir kişidir, şu anda çok güçlüdür, generallerle karşı karşıya geldi, Türkiye'nin sosyal yapısını değiştireceğini söyledi ve bunu başardı. Türkiye'nin söylediklerini basitçe kabadayılık olarak nitelememizin siyasi hata olduğuna inanıyorum'' şeklinde konuştu.



Nikos Rolandis, "Türkiye, dediğini yapar" dedi.