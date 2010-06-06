Roland Garros'un galibi Nadal

T24 -

Turnuvaya 2 numaralı seribaşı olarak katılan Nadal, geçen yıl yarı finalde yenildiği rakibini bu kez 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenmeyi başardı ve 5. kez Roland Garros'ta mutlu sona ulaştı. Nadal, 2 saat 18 dakikada elde ettiği bu galibiyetle hem Soderling'den rövanşı aldı, hem de kaybettiği şampiyonluk unvanını geri kazandı.Maçta ilk servis kırma şansını, ilk setin 4. oyununda Soderling yakaladı. Ancak İsveçli tenisçi, üst üste yaptığı basit hatalarla bu şansı değerlendiremedi. Bir sonraki oyunda aynı şansı yakalayan Nadal ise 2. denemesinde rakibinin servisini kırdı ve kendi servis oyunundan önce 3-2 ile öne geçti. Nadal, 7. oyunda da servis kırma puanı için oynadı, ancak sete tutunma başarısını gösteren Soderling buna bu kez izin vermedi.Soderling, bir sonraki oyunda 2 kez durumu 4-4'e getirme şansını yakaladı, ancak Nadal gayretli oyunuyla servisinin kırılmasına izin vermedi ve sette 5-3 öne geçti. Nadal, Soderling'in servis kullandığı 9. oyunda 3 kez set puanı için oynadı, ama İsveçli tenisçi, 0-40 geriye düştüğü bu oyunu geri çevirmeyi başardı. Nadal, kendi servisinde yakaladığı set puanı şansını bu kez geri çevirmedi ve durumu 6-4'e getirerek, ilk seti kazanan taraf oldu.İkinci sete hızlı başlayan Soderling, rakibinin ilk servis oyununda 15-40 öne geçti, ancak bu oyunda yakaladığı 4 servis kırma şansını değerlendiremedi ve sette 1-1 eşitlik sağlandı. Nadal, Soderling'in servis kullandığı 5. oyunda rakibinin servisini kırdı ve ilk sette olduğu gibi 3-2 ile avantaj yakaladı. Üstün oyununu set boyunca sürdüren Nadal, 7. oyunda da servis kırdı ve durumu 5-2'ye getirdi. İspanyol tenisçi, setin son oyununda Soderling'in ümitlenmesine izin vermedi ve bu seti 6-2 ile kazanarak durumu 2-0'a getirdi.Setlerde 2-0 yenik duruma düşmesiyle oyununda düşüş gözlenen Soderling, 3. sete kötü bir başlangıç yaptı ve servis kullandığı ilk oyunu rakibine verdi. Soderling, maç boyunca yaptığı basit hatalarına bir sonraki oyunda da devam etti ve maçta 8. kez yakaladığı servis kırma şansını yine değerlendiremedi.Nadal, setin geri kalan oyunlarında rakibinin servis kırma çabalarını sonuçsuz bıraktı ve son seti 6-4 alarak, toprak kortun ''efendisi'' olduğunu bir kez daha kanıtladı.Soderling'in kaybetmesinde, yaptığı basit hatalar etkili oldu. Nadal'ın dirençli oyununa karşılık daha atak bir oyun sergilemeye çalışan Soderling bunda başarılı olamadı ve maçta sayı getiren 32 vuruşa karşılık 45 basit hata yaptı. Nadal ise maçı sadece 16 basit hata ile tamamladı. Soderling, daha önceki başarılarında büyük etkisi olan güçlü servislerini de bu maçta kullanamadı. İsveçli raket, ilk servislerinin sadece yüzde 56'sında topu doğru yere gönderebildi. Soderling 4, Nadal ise sadece 1 kez çift hata, her iki tenisçi de 7'şer ''ace'' yaptı.