Roland Garros'ta şampiyon Nadal

T24 -

Teniste, sezonun 2. Grand Slam mücadelesinin finalinde, 1 numaralı seri başı Nadal, 3 numaralı seri başı Federer'i 7-5, 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve toprak kortun ''efendisi'' olduğunu bir kez daha kanıtladı.





Nadal, ilk sete tutuk başladı ve Federer 2. oyunda rakibinin servisini kırarak 2-0 öne geçti. Daha sonra, iki oyuncu da servis attıkları oyunları kazandı ve Federer 5-2 öndeyken bu sette roller değişti. 5-2'den sonra çok etkili bir oyun sergileyen Nadal, rakibinin servisini 2 kez kırdı ve servis attığı oyunları da kazanarak üst üste 5 oyunu aldı ve seti 7-5 kazanmayı başardı.





Nadal, 2. sete de etkili başladı ve Federer'in servisini kırarak 1-0 öne geçti. Kendi servisini de alan İspanyol tenisçi, böylece maçta 7 oyun üst üste kazanmış oldu. 2. setin 8. oyununda Federer, Nadal'ın servisini kırdı ve skor 4-4 oldu. Nadal'ın karşılığı gecikmedi ve İspanyol tenisçi 9. oyunda servis kırarak 5-4 öne geçti. 10. oyunda puanlar 40-40 iken yağmur nedeniyle karşılaşmaya ara verildi. Aranın ardından devam edilen karşılaşmada Federer, Nadal'ın servisini kırdı ve skor 5-5 oldu.





İki oyuncunun da servislerine tutunmasıyla, oyunlarda 6-6'lık beraberlik sağlandı ve ''tie-break''e geçildi. Rakibinden daha iyi bir oyun ortaya koyan Nadal, ''tie-break''de 7-3 galip gelerek seti 7-6 kazandı.





Nadal, dengeli başlayan 3. setin 6. oyununda da rakibinin servisini kırarak 4-2 öne geçti. Federer buna hemen karşılık vererek 7. oyunda servis kırdı ve durumu 4-3'e getirdi. 11. oyunda da servis kırarak 6-5 öne geçen Federer, servis attığı oyunu da alarak 3. seti 7-5 kazandı ve setlerde durumu 2-1'e getirdi.





Federer, 3. seti kazanmanın moraliyle 4. sete de iyi başladı. Nadal'ın servis attığı ilk oyunda 40-0 öne geçen Federer, 3 kez servis kırma şansını değerlendiremedi ve bu oyunu kaybetti. Nadal, 4. oyunda rakibinin servisini sıfıra karşı kırdı ve 3-1 öne geçti. 6. oyunda da rakibinin servisini kıran Nadal, 4. seti 6-1 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.





Nadal böylece dünya sıralamasındaki liderliğini de sürdürdü.







İstatistikler



Maçta Federer 11 Nadal 4 kez ''ace'' attı. İspanyol tenisçinin 27 basit hata yaptığı maçta Federer'in 56 basit hata yapması, galibi belirleyen unsur oldu.





Oyuncuların istatistikleri şöyle:





NADAL FEDERER

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İlk Servisi Oyuna Sokma Yüzdesi 69 63

Ace 4 11

Çift Hata 3 1

Basit Hata 27 56

Doğrudan Sayı Getiren Vuruş 43 64

Servis Kırma İstatistiği 7/15 5/15

File Önü İstatistiği 10/18 30/41

Aldığı Toplam Sayı 143 130





Roland Garros'da 6. şampiyonluk



25 yaşındaki Nadal, Roland Garros'ta 6. kez mutlu sona ulaştı ve efsanevi İsveçli tenisçi Bjorn Borg'un rekorunu egale etti. Toplamda 10. grand slam şampiyonluğunu kazanan Nadal, bugüne kadar Roland Garros'da oynadığı 46 maçta sadece bir kez yenildi.





Nadal, 6 Roland Garros şampiyonluğu dışında 1 kez Avustralya Açık, 2 kez Wimbledon ve 1 kez ABD Açık şampiyonu oldu.





Nadal, Fransa Açık'ta 5 kez karşılaştığı Federer'e hiç kaybetmedi. İspanyol tenisçi, Federer ile daha önce Roland Garros'da 2005'te yarı finalde, 2006, 2007 ve 2008'de finalde karşılaşmıştı.

İki tenisçi 2004'ten beri 25 kez karşılaştı ve bu mücadelelerin 17'sinden Nadal galip ayrıldı.





