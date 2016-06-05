T24 LogoT24 Logo
Spor

Roland Garros'da Djokovic'in zaferi

Fransa Açık tek erkekler finalinde Andy Murray'ı 3-1'lik setlerle yenen Novak Djokovic, kariyerinin ilk Roland Garros şampiyonluğuna ulaştı

05 Haziran 2016 22:21

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde finalinde 2 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Andy Murray'ı 6-3, 1-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçen Djokovic, bu sonuçla kariyerinin ilk Fransa Açık zaferini elde etti.

Kariyerindeki ilk Fransa Açık şampiyonluğuna imza atan 29 yaşındaki Djokovic, daha önce bu turnuvada 2012, 2014 ve 2015'te finalde kaybetmişti.

Toplamda 12'nci grand slam şampiyonluğunu kazanan Djokovic, ödül olarak 2 milyon Euro'nun da sahibi oldu.

Djokovic, tüm Grand Slam'leri kazanan 8. erkek tenisçi oldu.

ETİKETLER

novak djokovicandy murrayfransa açıkroland garrosfinal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24