Roland Garros'da Djokovic'in zaferi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde finalinde 2 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi.



Andy Murray'ı 6-3, 1-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçen Djokovic, bu sonuçla kariyerinin ilk Fransa Açık zaferini elde etti.

Kariyerindeki ilk Fransa Açık şampiyonluğuna imza atan 29 yaşındaki Djokovic, daha önce bu turnuvada 2012, 2014 ve 2015'te finalde kaybetmişti.

Toplamda 12'nci grand slam şampiyonluğunu kazanan Djokovic, ödül olarak 2 milyon Euro'nun da sahibi oldu.

Djokovic, tüm Grand Slam'leri kazanan 8. erkek tenisçi oldu.