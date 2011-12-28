Rol arkadaşını dövdü ama yılın oyuncusu seçildi!

T24

YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ



İŞTE KAZANANLAR



Birkaç ay önce “Leyla ile Mecnun” dizisinin seti karışmış, dizinin iki oyuncusu Ezgi Asaroğlu ve Ushan Çakır arasında yaşanan kavga günlerce gündemde kalmıştı.O kavgada rol arkadaşı Asaroğlu’na şiddet uyguladığı gerekçesiyle dizi ekibinden çıkarılan Çakır, kendini tiyatro sayesinde topladı.Genç oyuncu, önceki akşam Tiyatro... Tiyatro... dergisinin organize ettiği Tiyatro Ödülleri gecesinde 'Bazı Sesler' oyunundaki performansından dolayı 'Yılın Erkek Oyuncusu' seçildi. Çakır, bu önemli ödülü Fatih Sevdi ile paylaştı.Yılın Yapımı: Ölüleri Gömün (İstanbul Devlet Tiyatrosu)Yılın Yönetmeni: Berkun Oya (Güzel Şeyler Bizim Tarafta)Yılın Kadın Oyuncusu: Sanem Öge (Yüzyılın Aşkı)Yılın Erkek Oyuncusu: Ushan Çakır (Bazı Sesler) / Fatih Sevdi (Küheylan)Yılın Oyun Yazarı: Berkun Oya (Güzel Şeyler Bizim Tarafta)Yılın Çevirmeni: Sevgi Sanlı (Küheylan)Yılın Sahne Tasarımcısı: Behlüldane Tor (Ölüleri Gömün)Yılın Giysi Tasarımcısı: Candan Seda Balaban (Surname 2010)Yılın Işık Tasarımcısı: Yakup Çartık (Ölüleri Gömün)Yılın Oyun Müziği: Kril Dzajkovski (Tehlikeli İlişkiler)Yılın Koreografı: Handan Ergiydiren (Tehlikeli İlişkiler)