T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rokoko tarzını yansıtan bir aynanız varsa...

Aile yadigârı aynanızı 1700'leri yansıtan ancak günümüz dekorasyon anlayışı ile bütünleşen bir stil ile değerlendirin.

13 Nisan 2009 03:00

Aile yadigârı aynanızı yeniden değerlendirmek istiyorsanız 1700’leri yansıtan ancak günümüz dekorasyon anlayışı ile de bütünleşen bir stil deneyebilirsiniz. 

Evim dergisi bu stili denemeniz için farklı seçenekleri sayfalarına taşıdı. 




Yuvarlak formlu ayaklar ve dikdörtgen tabla uyumu.
Gümüş lake püskürtme boya sehpa: 1.100 TL. ,
Deco Center



Çiçekli, çizgili ve düz. Farklı desenler kanepeye hareket katıyor.
Valetta serisi desenli kumaşlar, Derba Tekstil



Biraz da modern bir etki için metal saat.
Parlak metal duvar saati:
174,50 TL., Tepe Home.



Klasik formlu pleksi sandalye.
Philippe Starck tasarımı, Louis
Ghost sandalye: 205 Euro+KDV,
Kartell.




Çiçek buketi formlu
romantik bir aydınlatma.
Artecnic marka, Midsummer
aydınlatma: 159,50 TL.,
Paşabahçe



ETİKETLER

evdekorasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24