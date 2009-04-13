Rokoko tarzını yansıtan bir aynanız varsa...

Evim dergisi bu stili denemeniz için farklı seçenekleri sayfalarına taşıdı.Yuvarlak formlu ayaklar ve dikdörtgen tabla uyumu.Çiçekli, çizgili ve düz. Farklı desenler kanepeye hareket katıyor.Biraz da modern bir etki için metal saat.Klasik formlu pleksi sandalye.Çiçek buketi formluromantik bir aydınlatma.