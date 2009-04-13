Rokoko tarzını yansıtan bir aynanız varsa...

Aile yadigârı aynanızı yeniden değerlendirmek istiyorsanız 1700’leri yansıtan ancak günümüz dekorasyon anlayışı ile de bütünleşen bir stil deneyebilirsiniz.
Evim dergisi bu stili denemeniz için farklı seçenekleri sayfalarına taşıdı.
Yuvarlak formlu ayaklar ve dikdörtgen tabla uyumu. Gümüş lake püskürtme boya sehpa: 1.100 TL. ,
Deco Center
Çiçekli, çizgili ve düz. Farklı desenler kanepeye hareket katıyor. Valetta serisi desenli kumaşlar, Derba Tekstil
Biraz da modern bir etki için metal saat. Parlak metal duvar saati:
174,50 TL., Tepe Home.
Klasik formlu pleksi sandalye. Philippe Starck tasarımı, Louis
Ghost sandalye: 205 Euro+KDV,
Kartell.
Çiçek buketi formlu
romantik bir aydınlatma. Artecnic marka, Midsummer
aydınlatma: 159,50 TL.,
Paşabahçe