Rojin: 'Ha Kürtçe şarkı, ha molotof'

TRT Şeş’in yıldızı Rojin TRT bünyesinde bir Kürt kanalı olmasına hala inanamadığını söyleyerek, “Türkiye'de kim Kürt olmak ister ki? Ha Kürtçe şarkı okumuşsunuz, ha molotof kokteyli atmışsınız” dedi



Rojin, Kanal 1'de yayınlanan Hey Canlı'ya konuştu. Kürt kimliği nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyleyen Rojin, iddialı sözleriyle dikkat çekti. TRT Şeş'le birlikte tabuların yıkıldığını dile getiren şarkıcı "Çocukluğumdan beri şarkıları hem Kürtçe hem Türkçe okudum. Türkiye'de ha Kürtçe şarkı okumuşsunuz, ha molotof kokteyli atmışsınız, fark yok." dedi.



Kaçak gezdim, dayak yedim



İsmi yüzünden kaçak gezdiğini, dayak yediğini, tutuklandığını söyleyen şarkıcı, Kürtçe yayın yapan bir kanalda program yapacağım aklımın ucundan geçmezdi. Hala bir sabah kalktığımda kapım çalınıp, ellerim kelepçeli, götürüleceğimi düşünüyorum." diye konuştu. Rojin kim Kürt olmak, böyle sıkıntı yapmak ister" dedi.



