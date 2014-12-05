'Rojava'ya el uzat, bi cana ilaç ol'

Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cengiz Bingül, Suriye’de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) teröründen kaçarak Türkiye’ye ve Rojava’ya yerleşen Suriyelilere yapılan yardımların 800 bin lirayı aştığını vurgulayarak, önümüzdeki günlerde gereken ihtiyaçları karşılamak için yardım çağrısında bulundu. Hesap numaralarının da hatırlatıldığı bildiride, “Artan ihtiyacı gözeterek-Kobani için acil olarak gerekli olan ilaçlar geçen hafta ulaştırıldı ve maliyeti 30 bin TL olan röntgen cihazı sipariş edildi ve geri dönüşler arttıkça sağlık ihtiyaçları artacak. Öte yandan Afrin Kantonu içinde ilaç ihtiyaç listesi tarafımıza gönderildi, önümüzdeki günlerde bunu da ulaştırmayı planlıyoruz- bundan sonra çalışmalara daha fazla yoğunlaşmayı planlıyoruz” denildi.

Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı, IŞİD teröründen kaçanlara yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

“Rojava’ya Kardeş Eli” İnsani Yardım Kampanyası - Bir Can’a İlaç Ol!” başlığıyla yayımlanan açıklama ve hesap numaraları şöyle:

Bir Can’a İlaç Ol!

“Mardin-Şırnak Eczacı Odası olarak 1 yılı aşkın süredir ülkemize göç eden veya Rojava’ya yerleşen Suriyeliler’e insani yardım ulaştırıyoruz. Bu duyuruyu kampanyamız hakkındaki farkındalığı yükseltmek, ulaştığımız desteği artırabilmek için yapıyoruz.

Türkiye’ye ulaşan sığınmacılara yardım etmek üzere yaptığımız ilk sınırlı girişimlerden sonra; daha geniş, sürdürülebilir ve etkili bir kampanya organize etmeye karar verdik. Şeffaflığı ve denetlenebilirliği teminat altına alabilmek için, Mardin Valiliği’ne başvurarak gerekli izinlendirmeleri elde ettik. Bu izinlendirmenin kapsamında şu an aşağıdaki yollar ile bağış kabul etmekteyiz:

i. Banka hesabı (detaylar aşağıda belirtilmiştir),

ii. Odalarımıza bağlı eczanelere yerleştirilmiş mühürlü bağış kutuları,

iii. mobil bağış (4384’e SMS atmak suretiyle),

iv. ayni yardım.

Mardin ve Şırnak'taki tüm eczanelere, sivil toplum kuruluşlarına (STK’ler) ve siyasi partilere ziyaret ederek anlattık. Komşu ve yakın şehirlerdeki (Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman, Van) ve İstanbul’daki eczacı odalarını ziyaret ettik. Ayrıca, “Rojava’ya Kardeş Eli” adı ile hem Facebook hem de Twitter üzerinde resmi sosyal medya hesapları açtık.

Şu ana kadar 800 bin TL’nin üzerinde nakdi yardım topladık (SMS ile yapılan yardımların toplamı 375,795 TL’dir). Tarafımıza yapılan ayni yardımları sınıflandırıp Türkiye, Cizire ve Kobane’deki binlerce insana yardım ulaştırmayı başardık. Yapılan yardımların piyasa değeri 5 milyon TL’yi aşmış bulunmaktadır.

Son olarak 03/12/2014 tarihinde piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan 1 tırlık yardımı Cizire kantonuna ulaştırdık. Özellikle, Cizire’ye ulaştırılan yardımların ağırlıklı olarak Irak’ın Şengal Bölgesi’nden göçen halk için kullanıldığını belirtmekte yarar görüyoruz.

Artan ihtiyacı gözeterek-Kobani için acil olarak gerekli olan ilaçlar geçen hafta ulaştırıldı ve maliyeti 30 bin TL olan röntgen cihazı sipariş edildi ve geri DÖNÜŞLER ARTTIKÇA SAĞLIK İHTİYAÇLARI ARTACAK. Öte yandan Afrin Kantonu içinde ilaç ihtiyaç listesi tarafımıza gönderildi, önümüzdeki günlerde bunu da ulaştırmayı planlıyoruz- bundan sonra çalışmalara daha fazla yoğunlaşmayı planlıyoruz.

DERMAN yazıp 4384’e göndererek 5 TL yardımda bulunulabilir.

IBAN: TR050001500158007302223290 (Vakıfbank – Mardin Şubesi)

YURT DIŞINDAN YARDIM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ:

TÜM HESAPLAR İÇİN SWIFT KODU: TVBATR2A

EURO HESABI IBAN: TR380001500158048015059301

USD HESABI IBAN: TR480001500158048015059315

STERLİN HESABI (GB) IBAN:TR260001500158048015059323

IBAN: TR480001500158048015059315

IBAN: TR480001500158048015059315

IBAN: TR480001500158048015059315

IBAN: TR480001500158048015059315