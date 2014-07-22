Rojava’dan Genelkurmay’ın iddiasına yalanlama

Genelkurmay Başkanlığı, Ceylanpınar sınır bölgesinde yaşanan çatışmada 2 askerin şehit edilmesinden YPG’yi sorumlu tutmuş, Şanlıurfa Valisi ise askerlerle, kaçakçılar arasında çatışma yaşandığını açıklamıştır.

DİHA’nın haberine göre yerel kaynaklar, bölgenin kaçakçıların kullandığı bir bölge olduğunu, fark edilen kaçakçıların askere ateş açtığını, olayın YPG ile alakası olmadığını ifade etti.

Serekaniye Binxet Halk Meclisi Başkanı Ferec Mihemed, YPG güçlerinin girdiği bir çatışma olmadığını belirtirken, bölgenin kaçakçıların kullandığı bir bölge olduğunu, yaşamını yitiren ya da yaralı militen olmadığını, olay ile PYD ve YPG'nin ilişkilendirilmesinin maksadını sorguladıklarını belirtti.