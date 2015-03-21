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Dünya

Rojava'daki intihar saldırısında ölü sayısı 37'ye yükseldi

Olayda yaralanan 96 kişiden 20'sinin durumunun ağır olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği ifade edildi

21 Mart 2015 19:41

Suriye'de Rojava’nın Cizre Kantonu’ndaki Haseke kentinde, PYD ve bazı Kürt grupların kontrolü altındaki bölgede düzenlenen intihar saldırılarında ölü sayısı 37’ye yükseldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Haseke kentindeki Mufti bölgesinde, Nevruz kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.

Olayda yaralanan 96 kişiden 20'sinin durumunun ağır olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) dün akşam olayda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

 

İki saldırı

 

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre, iki ayrı intihar saldırısı bombalı araçlarla düzenlendi.

Saldırılardan ilki, PYD'nin kontrolü altındaki El Müftü semtinde, diğer saldırı ise PYD dışındaki Kürt grupların kontrolü altındaki Salihiyye Mahallesi'nde gerçekleşti.
Saldırıların ardından Kürt gruplar, tüm Nevruz kutlamalarını iptal etti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki kentte Ekim ayında da PYD'ye bağlı silahlı güçlerin hedef alındığı iki ayrı intihar saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Haseke, IŞİD ile Kürt gruplar arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri.

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