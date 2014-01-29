Rojava'da Afrin Kantonu da özerklik ilan etti

Rojava'da Cizire ve Kobani'den sonra Afrin kantonunda da özerklik ilan edildi. Bakanlığa atananlar Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında yemin etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Yavuz'un haberine göre, İsviçre'de de uygulanan yönetim modeli olan 'Kanton' sistemini örnek alan Suriye Kürtleri son kantonları olan Afrin'de de demokratik özerkliklerini ilan etti. Suriye'de Kürtler'in denetimlerine aldığı Rojava’da Cizire ve Kobani'den sonra Afrin'de de demokratik özerk yönetim şekli düzenlenen törenle ilan edildi.

Türkiye'de Kilis'in karşısında bulunan Afrin’de bu sabah yapılan toplantıda Yürütme Meclisi Başkanı, iki yardımcısı ve 22 bakandan oluşan Efrin Kantonu Demokratik Özerk Yönetimi ilan edildi. Başbakan rolündeki Yürütme Meclisi Başkanlığına ise Hevin İbrahim Mustafa getirildi.

Toplantıda 22 bakan İmralı cezaevinde en son çekilen ve salona asılan Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında Kürtçe yemin ederek çalışmalarına başladı. Cizire Kantonu 21 Ocak'ta, Kobane Kantonu ise 27 Ocak'ta ilan edilmişti. Cizire, Kobani ve Afrin kantonları, 4 ay içinde genel seçimlere giderek parlamentolarını yenileyecek.