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Dünya

Rojava'da ikinci özerklik ilanı

Daha önce üç kantona ayrılan Rojava'da, Cizire'nin ardından Kobani Kantonu da özerk yönetimini ilan etti

28 Ocak 2014 20:14

Cizire'nin ardından Rojava’nın Kobani Kantonu da özerk yönetimini ilan etti.

Bianet sitesinin haberine göre, Kobani Kantonu’nun Demokratik Özerklik Yönetimi Yasama Meclisi’nin ilanı için bu sabah toplanıldı.

Yasama Meclisi Eşbaşkanları Nihad Ehmed ve Fewziye Ehmed’in konuşmalarıyla açılan toplantıda, Kobani Kantonu Yürütme Meclisi Başkanı Enwer Mislim bakanların isimlerini açıkladı. Kobani Kantonu, yürütme meclisi başkanı, iki yardımcısı ve 22 bakanla yönetilecek.

Rojava’da yaklaşık bir hafta önce de Cizire kantonu özerkliğini duyurmuştu. Rojava’nın diğer kantonu Efrin’in de demokratik özerk yönetimini ilan etmesi bekleniyor. 

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