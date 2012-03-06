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Dünya

Roj Tv'nin yerine 'Nuçe Tv' yayında

'Terörü desteklediği' gerekçesiyle yayını durdurulan Roj TV'nin yerine bu akşam haber kanalı 'Nuçe TV'nin yayına başlayacağı belirtildi

06 Mart 2012 09:07

T24- 'Terörü desteklediği' gerekçesiyle yayını durdurulan Roj TV'nin yerine bu akşam aynı uydudan aynı frekanslarla haber kanalı 'Nuçe TV'nin yayına başlayacağı belirtildi

Radikal'in haberine göre, PKK ile aynı çizgide yayın yaptığı için Türkiye ve Danimarka arasında siyasi sorun haline gelen, Fransız Eutelsat uydu şirketinin 19 Ocak’ta uyduları üzerindeki varlığına son verdiği Roj TV’nin yerine bu akşam aynı uydu frekansları ile "Nuçe (Haber) TV" yayına başlayacağı belirtildi.

Nuçe TV, Kürtçe’nin lehçelerinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce dillerinde de yayın yapacak.

Roj TV’nin kapanmasından sonra Sterk (Yıldız) Tv yayın yapmaya başlarken, bu akşam yayına başlayacak Nuçe TV’nin Kürtçe’nin lehçelerinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce de yayın yapacağı belirtildi. Türkçe ’Haber TV’ adını taşıyan kanal ’Hakikat Zamanı’ ismini benimserken bunun aynı zamanda ilk Kürtçe haber kanalı olacak.

Roj TV’nin de daha önce bağlı bulunduğu Danimarka Mezopotamya Brodcast Şirketine bağlı olarak yayın yapacak Nuçe TV’de yayın, Türkiye saatiyle 08.00’de başlayacak, gece saat 22.00’de sona erecek. Daha önce Roj TV’nin yayın yaptığı yine Fransa’ya ait Eutelsat9 uydusunda aynı frekansta ’Nuçe TV’nin logosu yer alıyordu

 

 

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