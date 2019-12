Roj TV’nin Genel Yayın Yönetmeni :PKK'de örgüt içi infazları belgesi varsa yayınlarız!

songun@t24.com.tr

‘Yeni Kürt gençliğine göre devletle barış olmaz, şiddet olur’



‘Roj TV olarak Taksim eylemini kınıyoruz’



‘Mezopotamya müzik kanalı aylardır alt yazı geçmiyordu’



‘Ahmet Hakan’ın yazısına imzamı atarım’





Elimizde öyle görüntüler var ki, yayınlasak hiçbir Kürt devletle barışmaz’



‘Ali Kaya’nın kimliğini yayınladığımız için Büyükanıt bize kızdı’



‘Biz Kandil’i Kürt hareketi olarak görüyoruz’



‘Bize gazetecilik dersi veremeyecek tek yer, Türk medyasıdır’



‘Roj TV’de PKK’yi eleştirmek isteyen aydınlar buyursun gelsin’