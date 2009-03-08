Roj Tv'den Abdullah Öcalan'a sansür

Danimarka'dan yayın yapan Roj TV, Abdullah Öcalan'a sansür uyguladı. Önceki akşamki haber bülteninde Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin tamamı verilirken, TRT-Şeş ile ilgili olumlu cümlesi makaslandı.



Sabah gazetesinin haberine göre; uydudan yayına başladığı 14 Mart 2003'ten bu yana terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın sarfettiği her söze, açıklama ve yazıya adeta kutsal metin muamelesi yapan Roj TV, önceki akşamki ana haber bülteninde ise Öcalan'ın Kürtçe yayın yapan TRT-Şeş ile ilgili olumlu açıklamasına ilk kez karartma uyguladı.



Abdullah Öcalan'ın geçen çarşamba günü hapis yattığı İmralı Adası'nda avukatlarıyla yaptığı görüşmenin tamamına hem Kürtçe hem Türkçe ana haber bülteninde yer veren Roj TV, PKK liderinin TRT-Şeş'in (TRT-6) açılmasına yönelik sarfettiği, "Bu adımı sembolik açıdan iyi bir adım olarak değerlendirmek mümkün" cümlesine sıra gelince bu bölümü makasladı.



Bu ifadeyi görüşme metninden çıkartan Roj TV, Öcalan'ın şu değerlendirmesine yer verdi: "Yine bu TRT Şeş'in açılması, enstitülerin açılması gibi adımlar ABD'de 5 Kasım'da (2007) yapılan görüşmede alınan kararlar çerçevesinde atıldı. Ancak amaçları farklı ve içeriği zayıftır. Önemli olan içeriktir ama içeriği boşaltıyorlar. Bunları seçim malzemesi olarak kullanıyorlar. Seçim malzemesi olarak kullanılmasına karşıyız. Bundan sonra Kürtler ile mücadele bu şekilde yapılacaktır."



Öcalan TRT Şeş mi izliyor?



ROJ TV'nin Abdullah Öcalan'a ilk kez sansür uygulama cüreti gösterdiğine değinen bir çok bağımsız Kürt sitesi, Öcalan'ın TRT Şeş'in içeriği ve programlarıyla ilgili değerlendirmelerine dikkat çekti.

Örneğin Kürtçe yayın yapan haber sitesi Netkurd, şu yorumda bulundu: "Öcalan'ın değindiği önemli bir nokta da konuşmasında TRT Şeş'in içeriğini eleştirmesi ve bunu zayıf bulması. Bu açıklama bizim merakımızı uyandırdı. Acaba Öcalan'ın İmralı'da TRT Şeş'i izleme imkânı mı var?"

