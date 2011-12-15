Roj TV Türkiye'de 202 kişiye para mı yolladı

T24 - Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), PKK'nın yayın organı Roj TV'nin Danimarka'dan Türkiye'deki 202 kişiye para yollandığını tespit etti.



Akşam gazetesinin haberine göre; Türkiye'de faaliyet gösteren ve örgüt yanlısı yayınlarıyla bilinen bir haber ajansının özel bir bankadaki hesabına, Danimarka'dan 20 bin euroluk bir havale geldi. Havaleyi şüpheli bulan banka yöneticileri, durumu hemen MASAK'a bildirdi. Bankanın ihbarı üzerine kapsamlı bir araştırma başlatan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), ilgili ülkenin mali istihbarat biriminden havalenin yapıldığı banka hesabına ilişkin ayrıntılı bilgi istedi.



Bu arada Türkiye'deki bankalardan da aynı hesaptan havale alan kurum ve kişilerin hesap hareketlerini gösteren bilgiler talep edildi. 20 bin euroluk havalenin Roj TV adına açılmış bir hesaptan geldiğini belirleyen MASAK, soruşturmayı derinleştirdi.



Danimarka'daki hesaptan yapılan tüm havaleler üzerinde geriye dönük inceleme yapan MASAK, Roj TV kaynaklı para transferlerine adı karışanların sabıka, vergi ve sosyal güvenlik kayıtlarını mercek altına aldı ve PKK bağlantılı toplam 202 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yardım ve yataklık suçu



MASAK, terör örgütünü finanse etmekle suçladığı 202 zanlının, terör örgütü üyeliği ile yardım ve yataklık suçlarından cezalandırılmasını istedi. Ayrıca zanlılara ait para ve eşyanın da mesadere altına alınması talep etti.



MASAK'ın, 2010 ve 2011 yıllarında toplam 7 bin 727 kişi hakkında ürettiği mali istihbaratı da Dışişleri Bakanlığı, MİT, Emniyet, Jandarma, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile yargı makamlarıyla paylaştığı bildirildi.





