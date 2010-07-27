Roj TV kapatılmamak için uğraşıyor

T24- Danimarka'da hakkında kapatma kararının önümüzdeki günlerde verileceği Roj TV'nin yöneticileri basın toplantısı düzenleyerek PKK ile bağlantılarını yalanlamaya çalıştı.



Roj TV yöneticileri, düzenledikleri basın toplantısında Danimarkalı gazetecilere Roj TV'nin PKK'yla bağlantısı bulunmadığını anlatmaya çalıştı.

Ancak toplantıda PKK'nın eski Danimarka Başkanı İmdat Yılmaz'ın da bulunması dikkat çekti. Basın toplantısına Türk basınından kimse de çağrılmadı.

Danimarka'da başsavcının tatilden döner dönmez Roj TVyle ilgili kapatma kararını açıklaması bekleniyor.