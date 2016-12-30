Rohingya Müslümanları için BM'ye açık mektup

Aktivist, politikacı ve Nobel Ödülü sahibi 23 kişi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘ni Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddete son verme çağırısı yaptı. Nobel sahipleri yazdıkları açık mektupta, Myanmar'da "etnik temizlik' ve "insanlığa karşı suç işlendiğini” belirttiler.

İmzacılar, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen Myanmar'daki krizle ilgilenmesini ve BM Genel Sekreteri'nin Myanmar'a gitmesini talep ediyor.

Açık mektupta ayrıca Nobel Barış Ödülü sahibi Ulusal Demokrasi Birliği Partisi lideri Aung San Suu Kyi'nin Rohingya halkına ‘kapsayıcı ve eşit haklar tanımadığı' için ‘hayal kırıklığı' yarattığı ifade edildi.

İmzacılar arasında Desmond Tutu, Şirin Ebadi, Malala Yousafzai, Mohamed Yunus ve José Ramos-Horta gibi Nobel Barış Ödülü almış 11 kişi yer alıyor.

Rohingya halkı ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmalar Ekim ayında yine alevlenmişti. Sınır kontrol yerlerine düzenlenen bir dizi saldırının ardından askeriye Rakhine eyaletinde yaşayan Rohingyalılara askeri birlikler göndermişti.

Birleşmiş Milletler Kasım ayı sonunda Myanmar'ı Müslüman azınlığa şiddet uygulamakla suçlamıştı. Myanmar hükümeti ise suçlamaları kabul etmiyor. Ancak ülkedeki olaylar uzun yıllar muhalefet lideri olan Suu Kyi hükümetinin imajına zarar veriyor. Çoğunluğun Budist olduğu ülkede Rohingyalı Müslümanların, nesillerdir ülkede yaşıyor olmalarına rağmen Bangladeş'ten gelen yasadışı mülteciler olarak değerlendirildikleri belirtiliyor.

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AFP/CN/GA