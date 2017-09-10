Rohingya militanları ateşkes ilan etti

Myanmar'daki Rohingya militanları pazar günü Twitter'da yaptıkları açıklamada "Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) askeri saldırı operasyonlarını geçici olarak durdurmak için ateşkes ilan ediyor" ifadelerini kullanarak bir aylık bir ateşkes ilan etti ve Myanmar'ı bu "insancıl ateşkese" uymaya çağırdı. Ancak Myanmar Ordusu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler Myanmar'ın Arakan (Rakhayn) eyaletinden şiddet olayları nedeniyle kaçan 300 bin civarında Arakanlı Müslümanın komşu ülke Bangladeş'e sığındığını bildiriyor. 27 bin civarında etnik Budist ve Hindu'nun da şiddetten kaçtığı aktarılıyor.

Myanmarlı yetkililer cumartesi günü yaptıkları açıklamada Rohingya Müslümanlarının ağırlıklı olduğu bölgelerde üç tane yardım kampı kuracaklarını belirttiler.

Şiddet olaylarının yaşandığı Arakan'da 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Arakanlı Müslümanlar, yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşamalarına rağmen vatandaşlık alamadıkları Myanmar'da yasa dışı göçmen olarak kabul ediliyor.

Myanmar'a bağlı Arakan eyaletinde silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırmasıyla Ağustos ayında başlayan olaylar nedeniyle Bangladeş'e binlerce Rohingyalı kaçmaya devam ediyor. Rohingya Müslümanları Myanmar güvenlik güçlerini Rohingya militanlarına karşı yaptığı operasyonlarda toplu katliam yapmak ve köyleri yakmakla suçluyor. Myanmar ordusu ise bu iddiaları reddediyor. Arakan eyaletinde uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmaları ise çatışmalar nedeniyle oldukça kısıtlanmış durumda.

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