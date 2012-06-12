Rogers: İki ülkenin iflası krizi çözer

Ünlü yatırımcı Jim Rogers, İspanya ve Yunanistan'ın iflasına izin verilmesinin Avrupa borç krizi için en doğru çözüm olacağını söyledi.



ABD'li ünlü yatırımcı Jim Rogers, Eurogroup'un İspanya bankalarına 100 milyar Euro'ya varan yardım kararını "hayatta duyduğu en çılgınca çözüm önerisi" olarak niteledi.

CNBC'ye konuşan Rogers, Euro Bölgesi borç krizinde çöküş tablosunun gittikçe kötüleştiği konusunda uyardı.

Rogers şunları söyledi: "İspanya için oluşturulan kurtarma planı sorunları ötelemekten başka işe yaramaz. Borç fazlasına çözüm daha fazla borç olamaz. Bu hayatımda duyduğum en çılgınca çözüm önerisi. Bu gidişle çöküş daha da beter olacak. Hepimiz dikkatli ve endişeli olmalıyız."

Rogers, İspanya ve Yunanistan'ın iflasına izin verilmesinin en doğru çözüm olacağını belirterek, "İspanya'nın iflas etmesine izin verilmeliydi ama iflas etmesi gereken ilk ülke Yunanistan. Bu, diğer ülkelere örnek olur. Avrupa'ya iyi bir ders verir, herkes ayağını denk alır. İşte o zaman alabildiğim kadar Euro alırım" dedi.