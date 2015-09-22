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Kültür-Sanat

Roger Waters'tan, savaş temalı radyo oyunu

Pink Floyd’un bas gitaristi ve vokalistlerinden biri olan Roger Waters, savaş temalı bir radyo oyunu yazıyor

22 Eylül 2015 22:47

 

Geçtiğimiz temmuz ayında 13 yıl önce yayınlanan solo albümü ‘Amused to Death’i yeni düzenlemesiyle piyasaya süren Roger Waters, şimdiyse savaş temalı bir radyo oyununu sahneye koymaya hazırlanıyor.

Rolling Stone‘da yayınlanan habere göre, uzun süredir gerçekleştirmeyi planladığı bir radyo oyunu için senaryo yazan Waters, senaryosunu da yeni yazdığı rock şarkılar ile destekliyor. Ana teması “savaş” olan hikâyede, biri yaşlı ve insanlardan kaçan bir dede, diğeri de onu dünyanın gerçekleriyle tanıştırmaya çalışan bir torun olan Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrinde yaşayan iki karakter yer alıyor.

Oyunun konusunu, “Dünyada olan biten tüm savaşları televizyonunun karşısında viski içerek ve köpeğini okşayarak seyreden yaşlı bir adam -Bu belki de benim- ve ona, kâbuslar içinde uyanarak ülkesinin uzak diyarlarda yarattığı savaşlarda ölen çocukları anlatan genç bir çocuk var” diyerek açıklayan Waters’ın oyunun adı henüz belli değil.

Yayın tarihi de henüz belli olmayan oyunun demo kayıtları birkaç hafta önce Los Angeles’ta tamamlandı. Waters oyunun kayıtlarında da ‘Roger Waters The Wall’ filminde olduğu gibi Nigel Godrich ile birlikte çalıştı.

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