Roger Waters’dan, politikadan kaçmak isteyen dinleyicilerine “Katy Perry dinleyin” önerisi

Amerika’daki turnesi devam eden İngiliz müzisyen Roger Waters, politikadan kaçmak isteyen dinleyicilerine “Gidin Katy Perry dinleyin, Kardashian’ları izleyin…” önerisinden bulundu

Hafifmüzik.org’un haberine göre, 10 yıl gibi uzun bir aradan sonra çıktığı ABD turnesinin Chicago ayağında CNN’e konuk olan Roger Waters, yaklaşık yedi dakika boyunca soruları cevapladı ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump karşıtı tutumuna gelen tepkileri değerlendirdi.

Seçimde Trump’a oy vermiş olan eyaletlerde nasıl karşılandığını soran yapımcı Michael Smerconish’e “Harikaydı” diye yanıt veren Waters, zaman zaman tepkilerle karşılaştığını hatta American Express gibi bazı turne sponsorlarının desteklerini Trump meselesi yüzünden geri çektiği ifade etti fakat bunları olağan karşıladığını da sözlerine ekledi.

ABD turnesi için böyle bir karar alan American Express’in kendisine 4 milyon dolara patladığını fakat aynı kurumun Kanada’daki durakları için desteğe devam edeceğini hatırlatan 74 yaşındaki müzisyen, tüm bunların ana akım medya için oynanan bir gösteri olduğunu düşündüğünün de altını çizdi.

Röportajın en can alıcı noktalarından birisi de, Smerconish’in Waters’a, “Politikadan biraz olsun kaçmak isteyen hayranlarına neler söylemek istersin?” diye sorması oldu ve Waters soruyu gülümseyerek, “Gidip Katy Perry dinlesinler ve Kardashian’ları izlesinler” şeklinde yanıtladı.