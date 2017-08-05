T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Roger Waters’dan, politikadan kaçmak isteyen dinleyicilerine “Katy Perry dinleyin” önerisi

Water, Trump karşıtı tutumuna gelen tepkileri değerlendirdi

05 Ağustos 2017 00:03

Amerika’daki turnesi devam eden İngiliz müzisyen Roger Waters, politikadan kaçmak isteyen dinleyicilerine “Gidin Katy Perry dinleyin, Kardashian’ları izleyin…” önerisinden bulundu

Hafifmüzik.org’un haberine göre, 10 yıl gibi uzun bir aradan sonra çıktığı ABD turnesinin Chicago ayağında CNN’e konuk olan Roger Waters, yaklaşık yedi dakika boyunca soruları cevapladı ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump karşıtı tutumuna gelen tepkileri değerlendirdi.

Seçimde Trump’a oy vermiş olan eyaletlerde nasıl karşılandığını soran yapımcı Michael Smerconish’e “Harikaydı” diye yanıt veren Waters, zaman zaman tepkilerle karşılaştığını hatta American Express gibi bazı turne sponsorlarının desteklerini Trump meselesi yüzünden geri çektiği ifade etti fakat bunları olağan karşıladığını da sözlerine ekledi.

ABD turnesi için böyle bir karar alan American Express’in kendisine 4 milyon dolara patladığını fakat aynı kurumun Kanada’daki durakları için desteğe devam edeceğini hatırlatan 74 yaşındaki müzisyen, tüm bunların ana akım medya için oynanan bir gösteri olduğunu düşündüğünün de altını çizdi.

Röportajın en can alıcı noktalarından birisi de, Smerconish’in Waters’a, “Politikadan biraz olsun kaçmak isteyen hayranlarına neler söylemek istersin?” diye sorması oldu ve Waters soruyu gülümseyerek, “Gidip Katy Perry dinlesinler ve Kardashian’ları izlesinler” şeklinde yanıtladı.

 

ETİKETLER

Roger WaterdinleyicipolitikaKaty PerryKardashianöneri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24