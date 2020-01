Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Floyd’un 75 yaşındaki efsanevi solisti Roger Waters 25 yıl aradan sonra albüm çıkaracak.

Yeni albümünde Radiohead’ın yapımcısı Nigel Godrich ile çalışan Waters’ın 12 şarkıdan oluşan albümü “Is This The Life We Really Want?” (Bu gerçekten istediğimiz hayat mı?) adını taşıyor.