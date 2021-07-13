Rodrigo de Paul, Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, Arjantinli orta saha Rodrigo de Paul'u kadrosuna kattı.

La Liga'da son şampiyon Atletico Madrid kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

İspanyol devi, Udinese'den Arjantinli futbolcu Rodrigo de Paul'u kadrosuna kattı. Atletico Madrid'in bu transfer için 35 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

2016'da Valencia'dan Udinese'ye 3 milyon euro'ya transfer olan Rodrigo de Paul, 5 yıl sonra bonservisini 10'un üstüne katladı.

Orta saha ve sol kanatta görev yapabilen Rodrigo de Paul, Arjantin ile 2021 Copa America zaferi yaşadı.