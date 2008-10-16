Rodos’ta bayrak krizi

Yunanistan’ın milli bayramı 28 Ekim’de, Rodos’taki bir okulda bir Türk kızının bayrak taşımak üzere seçilmesi velileri ayaklandırdı. Okul müdürü, kurada hile yapıldığını iddia eden velilere sert tepki göstererek, "Yapılan ayıptır. O, çok sevilen, başarılı, mükemmel bir öğrenci. Çocuğun yüreğini parçaladılar" dedi.



Rodos’ta 12 yaşındaki bir Türk kızının 28 Ekim milli bayramındaki geçit töreninde Yunan bayrağını taşıyacak olması bazı ada sakinlerini kızdırdı. Yunanistan’da milli bayramlardaki geçit törenlerinde her okulun en iyi öğrencisi Yunan bayrağını taşıyarak en önde yürür. Böylece öğrenci başarısından dolayı ödüllendirilmiş olur.



Rodos’daki 17. ilkokulda başarılı öğrencilerin sayısı birden fazla olunca kur’a çekildi ve Yunan bayrağını taşımak 12 yaşındaki bir Türk kızına düştü. Rodos’ta yaklaşık 3500 Türk yaşıyor.



Türk kızının 28 Ekim’de Yunanlıların "Ohi" (2. Dünya savaşında Nazilere karşı direniş) milli bayramında bayrak taşıyacak olması, bazı velileri rahatsız etti.



İsimlerini gizli tutan veliler Rodos’ta yayınlanan yerel "Proodos" gazetesine bir mektup göndererek kur’a çekiminde hile yapıldığını iddia ettiler. Mektupta "Bunun sonucu Yunan bayrağını bir Müslüman kız taşıyacak" dediler.



Medyada konuyla ilgili haber ve yorumlar artınca okul müdürü Patra Karapli "Böyle şeylerin söylenmesi ayıp. Bayrağı taşımak için seçilen öğrenci okul camiasında özellikle seviliyor. Hem çok başarılı öğrenci hem de mükemmel bir çocuk. Ancak yine bu çocuğun yüreğini parçaladılar" diye sert tepki gösterdi.



Kur’a çekiminden hiçbir hile yapılmadığını ve kur’ayı okulun yuva bölümündeki bir öğrencinin çektiğini belirten müdür Karapli, okulda 105 öğrenci bulunduğunu ve bunların 6’sının "Müslüman Yunan vatandaşları" olduklarını kaydederek "Geçmişte hiçbir zaman bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.



Okulun öğretmenler birliği başkanı ve 14 öğretmen de, tepkileri eleştirdiler. Öğretmenler "Eğer bazı kişilerin ırkçı görüşleri varsa, bunlar mantıklı düşünen vatandaşların vicdanında kınanmaktadır" dediler.



Arnavut öğrenciyi caydırmışlardı



Yunanistan’da 2003 yılında bir Arnavut öğrencinin ilk kez mili bayramda Yunan bayrağını taşıyacak olması ülkede büyük tepkilere yol açmıştı. Arnavut öğrencinin gittiği Selanik’teki okul Yunan öğrenciler ve velileri tarafından işgal edilmişti. Olaylar, Odiseas Tsenai adlı Arnavut öğrencinin bayrağı taşıma hakkından feragat etmesi

