Rodallega geçen sezonu mumla arıyor

Akhisar Belediyespor’da ilk 13 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez sarsan Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega, bu sezon aynı periyotta sadece 4 gol atabildi.



Geçen sezon ligde kaydettiği 19 golle krallık yarışında dünya yıldızları Beşiktaşlı Mario Gomez ve Antalyasporlu Samuel Eto’o’nun ardından 3’üncü sırayı alan Hugo Rodallega, Türkiye Kupası da dahil edildiğinde, toplamda 21 gollük performans yakalamıştı.



Bu sezon takımdaki pek çok futbolcu gibi Tolunay Kafkas’ın göreve gelmesiyle değişen oyun sistemine uyum sağlamaya çalışan Rodallega, pazar günkü Osmanlıspor maçında patlama yapmak istediğini söyledi.