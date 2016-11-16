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Spor

Rodallega devre arası ayrılıyor

Akhisar Belediyespor yönetimi, Hugo Rodallega'dan para kazanmak için yıldız oyuncuyu satmayı planlıyor

16 Kasım 2016 16:55

Sezon başında adı sıkça Galatasaray'la gündeme gelen Hugo Rodallega, devre arasında Akhisar Belediyespor'dan ayrılıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu için önemli teklifler geldiği öğrenilirken Akhisar yönetiminin de yıldız futbolcudan para kazanmak için bu teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Sezon başından bu yana golcü sıkıntısı çeken Trabzonspor, devre arasında kadrosuna iyi bir forvet almak istiyor. Bordo mavililere bu sebeple menajerler aracılığıyla Akhisarlı Rodallega önerildi.

Trabzonspor yönetiminin sıcak baktığı bu transfer için Aralık ayında kritik bir görüşmenin gerçekleşeceği belirtildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği Rodallega transferinin gerçekleşmesi oldukça muhtemel olarak görülürken Kolombiyalı futbolcuyla ilgili tek pürüz ailesi. 

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