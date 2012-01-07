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Rod sarılınca fena titredim

Emel Sayın, hayranı olduğu dünyaca ünlü rock yıldızı Rod Stewart’ın kendisine sarıldığı anı unutamadığını söyledi.

07 Ocak 2012 02:00


 T24- Emel Sayın, hayranı olduğu dünyaca ünlü rock yıldızı Rod Stewart’ın kendisine sarıldığı anı unutamadığını söyledi.




Hürriyet'in haberine göre, Ece İncedursun’un sunduğu “Zirvedekiler” programına konuk olan sanatçı, o an hayranlarını çok daha iyi anladığını ifade etti: “Geçen 20 Kasım’da, doğum günümü sahnede kutladım. Ondan önceki yıl ise Las Vegas’ta, hayranı olduğum sanatçı Rod Stewart’ın konserindeydim. Rod Stewart gelip bana sarılınca, fena halde titrediğimi hatırlıyorum. İşte o zaman, bana sarılırken titreyen, ağlayan hayranlarımı daha iyi anlamaya başladım. Hayranlarımı kırmaktan çok çekinirim.”



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