Rod sarılınca fena titredim

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Hürriyet'in haberine göre, Ece İncedursun’un sunduğu “Zirvedekiler” programına konuk olan sanatçı, o an hayranlarını çok daha iyi anladığını ifade etti: “Geçen 20 Kasım’da, doğum günümü sahnede kutladım. Ondan önceki yıl ise Las Vegas’ta, hayranı olduğum sanatçı Rod Stewart’ın konserindeydim. Rod Stewart gelip bana sarılınca, fena halde titrediğimi hatırlıyorum. İşte o zaman, bana sarılırken titreyen, ağlayan hayranlarımı daha iyi anlamaya başladım. Hayranlarımı kırmaktan çok çekinirim.”