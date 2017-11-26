Rockets seriye devam ediyor

NBA'de Batı Konferansı lideri Houston Rockets, All-Star oyun kurucusu James Harden'ın 37 sayı ve 10 asistle "double double" yaptığı karşılaşmada, New York Knicks'i 117-102 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Ev sahibi Rockets'ta Harden'ın yanı sıra Ryan Anderson 17 sayı 7 ribaunt, Clint Capela 12 sayı 15 ribaunt, Chris Paul ise 13 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Deplasmanda üst üste dördüncü kez mağlup olan Knicks'te Michael Beasley'nin 30 sayı 8 ribaunt, Kyle O'Quinn'in 20 sayı 15 ribaunt ve Courtney Lee'nin 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.(Eurosport)