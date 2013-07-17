Rock 'n Coke'ta yer alacak isimler açıklandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, etkinlik alanı genişletilen Rock'n Coke'ta, Arctic Monkeys ve Hurts dışında yer alacak yeni isimler arasında, dünyanın en önemli festivallerine katılan Editors, elektronik dünyasını soprano vokaliyle birleştiren Ellie Goulding, La Roux ve eğlenceli topluluk The Cribs gibi popüler isimler yer alacak.

Sahne performansları ile hafızalarda yer eden Editors grubu, dinamik bir grup olan Klaxons, BBC Sound ve eleştirmenlerin seçiminde Brit ödüllerini kucaklayan Ellie Goulding, 90'lar Brit synth-pop ilhamlı şarkılarıyla La Roux, yaptıkları müziği reggae-metal olarak tanımlayan yaratıcı grup Skindred ve Türkiye'de uzun yıllardır çok ciddi bir dinleyici kitlesine sahip olan Oi Va Voi gibi birçok isim daha festivalde sahneye çıkacak.

Festival programında, Melis Danişmend, Yasemin Mori, Replikas, Ayyuka, Portecho, The Ringo Jets, 123, Büyük Ev Ablukada, Post, DearHead, Gecko Chamber, Childplay ve Kaan Düzarat gibi isimler de müzikseverlerle buluşacak.

Festivale katılacak yeni isimler, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yeniliklerle dolu festival

Türkiye'nin Avrupa festival haritasında önemli bir yer edinmesini sağlayan Rock'n Coke, bu yıl daha çok çadır alanı ve 5 farklı sahneyle daha çok eğlenceye yer verecek.

Ödüllü festival organizasyonu Sziget'in danışmanlığında ve showhow işbirliği ile yeni ve eğlenceli bir festival deneyimi hazırlanan festivalde, üniversite öğrencilerine ayrıcalıklar ve özel paketler sunulacak.

Kamp alanında üniversitelere özel bölgeler olacak ve öğrenci kulüpleri kendi alanlarında muhtarlıklarını kurabilecek.

Biletler, Biletix ve RNC Kampüs Temsilcileri'nde

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Rock'n Coke 2013'te sahne alacak sanatçılar da dahil olmak üzere, her türlü bilgi, www.rockncoke.com web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Rock'n Coke'ta normal dönem tam - kombine 140 lira, kombine + kamp biletleri ise 180 liradan, öğrenci kombine 100 lira, kombine + kamp 120 liradan satışa çıktı.

Biletix'te tükenen sınırlı sayıdaki son erken avantajlı biletler ise öğrencilere özel indirimlerle www.rnckampus.com adresi üzerinden ulaşılabilecek olan Rock'n Coke Kampüs temsilcilerinden satın alınabilecek.